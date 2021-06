Kolonie dla dzieci: Ani mama, ani tata nie wejdą do autokaru. Muszą zachować dystans

Co ciekawe, wytyczne Ministerstwa Edukacji nie przewidują, że grupy wychowawcze muszą podróżować osobno, choć takie rekomendacje dotyczą np. spożywania posiłków – najlepiej, by uczestnicy z różnych grup siedzieli osobno, a posiłki powinny być wydawane zmianowo.

Zgodnie z wytycznymi postój w trakcie transportu ma być zorganizowany w miejscach gwarantujących ograniczony do minimum kontakt z osobami postronnymi. Zbiórka przed wyjazdem powinna być zaś zorganizowana w miejscu zapewniającym przestrzeń dla zachowania dystansu. Rodzice odprowadzający dzieci nie powinni wchodzić do autokaru.

Wciąż obowiązuje zasada, że przewóz osób może odbywać się tylko pojazdem do tego przeznaczonym, a liczba przewożonych osób nie może przekraczać liczby miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym. To, ile miejsc ma być wolnych, może się jeszcze zmienić w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Od 6 do 25 czerwca w transporcie zbiorowym dopuszczalne będzie 75 proc. obłożenia danego środka transportu. Do tej pory środkami komunikacji publicznej mogło podróżować maksymalnie tylu pasażerów, ile jest miejsc siedzących w danym pojeździe lub 50 proc. sumy liczby miejsc siedzących i stojących. Pasażerowie dalej muszą zakrywać usta i nos przez czas podróży. Nie wiadomo, jakie restrykcje będą obowiązywały w wakacje.