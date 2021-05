Startuje matura 2021. Uwaga na rzekome przecieki

Maturę 2021 będzie zdawać 271 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników oraz 96 tysięcy tych, którzy chcą poprawić maturę z ubiegłych lat lub przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu albo zdać egzamin niezdany w ubiegłych latach. Najstarszy tegoroczny maturzysta ma 69 lat.

We wtorek egzamin dojrzałości rozpocznie się - tradycyjnie - egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Również we wtorek, po południu, można będzie pisać egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej na poziomie rozszerzonym.

Pisemne egzaminy z różnych przedmiotów potrwają do 20 maja. W tym roku, w związku z pandemią koronawirusa, nie będzie obowiązkowych egzaminów ustnych. Możliwość podejścia do egzaminu ustnego z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i języka mniejszości narodowej będą mieli tylko ci uczniowie, którym wynik jest niezbędny, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Do lutego bieżącego roku musieli oni złożyć stosowną deklarację.