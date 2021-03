Matura z informatyki tylko z komputerem

Za dwa lata maturzyści przystąpią do egzaminu na nowych zasadach. Czekają ich dwa zadania na egzaminie ustnym z języka polskiego, wydłużenie czasu na rozwiązanie arkusza z niektórych przedmiotów oraz nowe reguły egzaminu z informatyki. Tak wynika z rozporządzenia ministra edukacji i nauki ogłoszonego właśnie w Dzienniku Ustaw.

Sam egzamin ustny z języka polskiego ma przebiegać podobnie jak obecnie. Zdający wylosuje zestaw zadań i będzie miał nie więcej niż 15 minut na przygotowanie się do wypowiedzi. Egzamin potrwa maksymalnie kwadrans i będzie się składał z dwóch części – przez około 10 minut zdający wypowie się o wylosowanych zadaniach, a następnie porozmawia z zespołem przedmiotowym o zagadnieniach określonych w poleceniach. Lista zadań ma być jawna i obejmować co najmniej 200 zestawów, niezależnie od liczby absolwentów przystępujących w szkole do tego egzaminu.