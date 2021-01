Powrót dzieci do szkół. MEN opublikowało wytyczne

Wczoraj wieczorem Minister Edukacji Narodowej wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym poinformowali o rozpoczęciu przygotowań do powrotu uczniów do szkół. Zaznaczył jednocześnie, że nie oznacza to decyzji, że po feriach nauczanie będzie odbywało się w trybie stacjonarnym.Decyzja ma zostać podjęta dopiero w przyszłym tygodniu i będzie uzależniona od liczby zachorowań oraz liczby zgonów.

