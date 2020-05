MEN: szkoły zamknięte do końca roku szkolnego

Podczas środowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował, iż od 25 maja w klasach I-III zostaną uruchomione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Jak przy tym zaznaczył, to rodzice podejmować będą decyzję, czy posłać dziecko do szkoły. Jeśli się na to nie zdecydują, nadal będą mogli pobierać zasiłki opiekuńcze (tylko na dzieci do lat 8).

