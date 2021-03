Gwinea: WHO ostrzega przed Ebolą. Ryzyko transmisji „bardzo wysokie"

W lutym w Gwinei ogłoszono epidemię Eboli. Dotychczas przeciwko wirusowi zaszczepionych zostało w tym kraju ponad 1600 osób.

Przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ostrzegli, że ryzyko rozprzestrzeniania się epidemii jest „bardzo wysokie”, a część krajów sąsiadujących w Gwineą „nie jest na to gotowa”. - Przeprowadziliśmy ocenę gotowości sześciu krajów, które sąsiadują z Gwineą. Dwa z nich nie są gotowe, jeden jest na granicy, a trzy są mniej lub bardziej gotowe - powiedział regionalny dyrektor ds. sytuacji kryzysowych WHO Abdou Salam Gueye. Dodał także, że żaden z sąsiednich krajów „nie jest całkowicie przygotowany do rozpoczęcia szczepień przeciwko wirusowi Ebola, gdyby były one wymagane”. - Dostępność dawek szczepionki nie wystarczy, aby rozpocząć szczepienia zapobiegawcze - ocenił i podkreślił jednocześnie, że kraje te „zgodziły się na współpracę transgraniczną i koordynację w celu opanowania epidemii”.