Serbia kontra Czarnogóra. Spór południowych Słowian o historię

– Nie sądzę, by stosunki Czarnogóry i Serbii mogły być gorsze niż obecnie – powiedział lider czarnogórskiej organizacji Zrzeszenie Obywatelskie Boris Raonić.

Podgorica uznała serbskiego przedstawiciela za persona non grata, gdyż publicznie, na spotkaniu organizacji miejscowych Serbów, nazwał „wyzwoleniem" i „wolą ludu" decyzję Czarnogórców podjętą w... 1918 roku. Chodzi o postanowienie Skupsztiny o przyłączeniu się do powstającego Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, czyli przyszłej Jugosławii.

Ale ta decyzja sprzed stu lat była kontrowersyjna, zarówno wtedy, jak i obecnie. Jej przeciwnicy sformowali w górach oddziały partyzanckie, które zaprzestały walki dopiero po roku. Obecny zaś czarnogórski parlament formalnie ją anulował. Podgorica uważa, że w 1918 roku utraciła swobodę, a obecnie podejrzewa Belgrad o chęć ponownej inkorporacji. Oliwy do ognia dolała sprawa nieudanego zamachu stanu w Czarnogórze tuż po wyborach parlamentarnych w 2016 roku. O jego zorganizowanie Podgorica oskarżyła oficerów rosyjskiego wywiadu wojskowego oraz serbskich nacjonalistów.

Przyszłość nadchodzi już w środę wraz z zaprzysiężeniem nowego rządu w Czarnogórze. Sierpniowe wybory parlamentarne wygrały partie będące w opozycji do postkomunistycznego ugrupowania Demokratycznej Partii Socjalistów. To ostatnie prowadziło jednak politykę proeuropejską i wprowadziło kraj do NATO. Po obejmującej władzę, z trudem utworzonej koalicji część polityków w Belgradzie (ale i w Moskwie) spodziewa się, że będzie promowała sojusz z nimi. Nacjonalistyczni politycy w Serbii i Rosji już się zastanawiają, w jaki sposób Czarnogóra mogłaby opuścić pakt północnoatlantycki.