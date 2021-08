Waszczykowski: Administracja Bidena zachowuje się dziwnie

Stany Zjednoczone wyraziły "głębokie zaniepokojenie" z powodu przyjęcia przez Sejm nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego (nowelizacja trafi teraz do prezydenta) oraz tzw. lex TVN (nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji trafi teraz do Senatu).

Czy w związku z kontrowersjami wokół nowelizacji ustawy medialnej istnieje potrzeba zawarcia polsko-amerykańskiej umowy dwustronnej? Pytany o to w Polsat News były szef MSZ Witold Waszczykowski odparł, że nie wie i dodał, że potrzebna jest poważna rozmowa między stronami. - Wydaje się, że wielu amerykańskich polityków jest oszukiwanych w tej chwili - powiedział.

Przez kogo? - Tego nie wiem, natomiast ma bardzo jednostronne spojrzenie na to, co się dzieje w Polsce, więc namawiam polski rząd, aby dotrzeć do polityków amerykańskich, aby odejść od tej histerii i tego ideologicznego hejtu, który się w tej chwili dzieje i porozmawiać rzeczowo o prawie polskim, prawie europejskim i ekonomicznych korzyściach bycia w Polsce - stwierdził Waszczykowski.

Zaznaczył, że Amerykanie to pragmatycy, z którymi można się porozumieć.