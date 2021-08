Waszczykowski o charge d'affaires ambasady USA w Polsce: Oszołom

- Ja osobiście się cieszę z tego powodu, ponieważ jest to zawodowy dyplomata, umiarkowany i nigdy nie dał poznać po sobie, że ma jakieś skrajne poglądy i cieszę się też z tego powodu, że zastąpi obecnego oszołoma, który kieruje tą ambasadą amerykańską w Polsce - oświadczył Witold Waszczykowski.

- Mark Brzezinski ma wszelkie predyspozycje, żeby przyczynić się do dalszego rozwoju współpracy polsko-amerykańskiej - ocenił.

Pytany, czy ma znaczenie to, że Mark Brzezinski jest synem Zbigniewa Brzezińskiego, doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta Jimmy'ego Cartera, Waszczykowski odparł: - Ja bym chciał, żeby to miało znaczenie.

- Mam nadzieję, że pan Mark Brzezinski, wychowany w takiej rodzinie, przejął wiele poglądów swojego sławnego ojca - z jednym wyjątkiem, bo uważam, że pod koniec życia Zbigniew Brzeziński pomylił się. On doradzał nam, abyśmy byli jak najbliżej Niemiec, to będziemy atrakcyjni dla Amerykanów. Poprzedni rząd Donalda Tuska rzeczywiście bardzo mocno przytulił się do Niemiec i prezydent Obama stracił nas wtedy ze swojego azymutu, ze swojego horyzontu myślenia politycznego - stwierdził europoseł PiS.

- Mam nadzieję, że będzie bardziej umiarkowany w swoich radach co do polityki europejskiej Polski - dodał o Brzezinskim Waszczykowski.

Mark Brzezinski jest prawnikiem, w latach 2011-15 był ambasadorem USA w Szwecji. Za czasów prezydentury Billa Clintona od 1999 do 2001 r. zasiadał w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego - najpierw jako dyrektor ds. Rosji i Eurazji, następnie jako dyrektor ds. Bałkanów. Poza językiem angielskim zna polski i francuski.