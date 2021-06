USA tłumaczą RB ONZ dlaczego bombardowały Irak i Syrię

Zgodnie z artykułem 51 Karty Narodów Zjednoczonych RB ONZ musi być natychmiast informowana o jakimkolwiek działaniu, które państwa członkowskie podejmują w ramach samoobrony przeciwko zbrojnym atakom.

Ambasador USA przy ONZ, Linda Thomas-Greenfield poinformowała, że celami nalotów były obiekty wykorzystywane przez milicje, które są oskarżane o przeprowadzanie ataków z użyciem dronów na cele związane z obecnością USA w Iraku.

"Te działania wojskowe zostały podjęte po tym, gdy niewojskowe opcje okazały się nieadekwatne, by odpowiedzieć na to zagrożenie" - napisała ambasador w liście do RB ONZ, który cytuje Reuters.