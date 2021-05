Komorowski: Nawet Białoruś spektakularnie lekceważy Polskę

W niedzielę władze Białorusi poderwały myśliwiec i zmusiły samolot Ryanair do zmiany kursu i lądowania w Mińsku, rzekomo w związku z doniesieniami o bombie na pokładzie.

Po wylądowaniu samolotu w Mińsku okazało się, że alarm bombowy był fałszywy. Władze Białorusi zatrzymały jednak jednego z pasażerów samolotu - opozycyjnego dziennikarza Romana Protasiewicza.

- To zjawisko zahacza o piractwo powietrzne, w tym wypadku w państwowym wydaniu - stwierdził były prezydent.

Komorowski ocenił też, że "doczekaliśmy się jako Polska, że na zasadzie 'na pochyłe drzewo wszystkie kozy skaczą', nawet Białoruś pozwala sobie na spektakularne lekceważenie Polski". - To są linie, które obsługują też loty z państwa polskiego - tłumaczył (zmuszony do lądowania samolot był zarejestrowany w Polsce - red.).

- Trzecia myśl to taka, że obecna władza, która wiele wysiłku włożyła w to przez wiele lat, aby zdeprecjonować znaczenie integracji europejskiej, kiedy przychodzi co do czego jest bezradna i jak do pani matki zgłasza oczekiwania: niech UE to załatwi - dodał były prezydent.