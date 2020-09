Prezydent Tajwanu apeluje do demokracji o "ochronę wolności"

Tsai dodała jednocześnie, że chociaż Tajwan jest zdeterminowany, by zwiększać swój potencjał obronny, zachowanie pokoju i bezpieczeństwa w regionie wymaga "wspólnych wysiłków".

- Szybka militaryzacja Morza Południowochińskiego, (...) zniewalająca dyplomacja wykorzystywana przeciwko państwom i korporacjom, wszystko to destabilizuje region Indo-Pacyfiku - podkreśliła.

- Przyszedł czas, by podobnie myślące kraje, nasi demokratyczni przyjaciele w regionie Indo-Pacyficznym i poza nim, omówiły ramy do stworzenia długotrwałych i zgodnych wysiłków, by podtrzymać strategiczny porządek, który odstraszy jednostronne, agresywne działania - dodała Tsai Ing-Wen.

Prezydent Tajwanu wezwała do stworzenia strategii, która pozwoli uniknąć wojny.