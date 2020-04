Wirusowa dyplomacja Kremla

Dominacja Moskwy na przykład na turystycznym rynku Gruzji latem ubiegłego roku sprawiła Tbilisi znaczne kłopoty. Po antyrosyjskich manifestacjach Moskwa zawiesiła loty do Gruzji, omal nie doprowadzając do załamania sezonu turystycznego. Obecnie minister Ławrow proponuje wznowienie połączeń lotniczych, ale minister Abaszydze proponuje, by wrócić do tego po zakończeniu pandemii.