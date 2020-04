Bitwa o cenę ropy - trwa gra w szachy i pokera

Waszyngton, Moskwa i Rijad już w najbliższych dniach mogą zadecydować o przyszłości gospodarki światowej.

Trwająca od tygodni bitwa o cenę ropy przypomina zarazem grę w szachy i pokera. Najgłośniejszym graczem ostatnich dni jest prezydent USA. W czwartek jednym tweetem Donald Trump wywindował cenę surowca, mówiąc, że rozmawiał z księciem koronnym Arabii Saudyjskiej Mohammedem bin Salmanem, który, jak zdradził, rozmawiał przedtem z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Poniżej dalsza część artykułu

Zasugerował nawet, że już niebawem pomiędzy Moskwą a Rijadem może dojść do porozumienia i wydobycie ropy naftowej zmniejszy się „co najmniej” o 10 mln baryłek dziennie. Cena ropy poszła znów w dół, gdy rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow sprostował, że Putin nie rozmawiał z saudyjskim księciem.

Ale już następnego dnia gospodarz Kremla zwołał telekonferencję z przedstawicielami branży energetycznej. Potwierdził, że Rosja jest gotowa do obniżenia wydobycia ropy, ale pod warunkiem że do nowego porozumienia „dołączą państwa OPEC i USA”. Tym zaszachował Trumpa, wiedząc, że w odróżnieniu od państw OPEC władze w USA nie mają prawnej możliwości, by nakazać spółkom obniżenie ilości wydobywanej ropy.

Mogą jednak wprowadzić cła na sprowadzany z zagranicy surowiec, a to z kolei w sobotę zasugerował Rosji i Arabii Saudyjskiej Trump. O tym, że za oceanem trwa kampania lobbingowa na rzecz wprowadzenia sankcji wobec Moskwy i Rijadu, poinformował ostatnio dziennik „Financial Times”. Mają one uderzyć w największą w USA, należącą do Saudi Aramco rafinerię Motiva w Port Arthur w Teksasie, a nawet wstrzymać amerykańską pomoc wojskową dla Rijadu. W rosyjski sektor energetyczny miałyby uderzyć kolejne sankcje. Wszystko za sprawą amerykańskich producentów ropy z łupków, których produkcja przestaje być opłacalna z powodu drastycznego spadku ceny ropy naftowej.

W piątek Władimir Putin zasugerował, że Arabia Saudyjska wyszła z porozumienia z Rosją na początku marca, by „pozbyć się konkurentów wydobywających ropę z łupków”. Błyskawicznie zareagowało na to saudyjskie MSZ, które przypomniało, że to Rosja opuściła na początku marca rozmowy w sprawie przedłużenia porozumienia z OPEC. Cena ropy marki Urals spadła wtedy z ponad 50 dolarów za baryłkę do nieco ponad 20. Już wtedy, na początku marca, czołowy rosyjski ekonomista Aleksandr Abramow wróżył w rozmowie z „Rzeczpospolitą” cięcia budżetowe, inflację i wzrost bezrobocia w Rosji. Było to jednak, zanim Putin wygasił gospodarkę do końca kwietnia z powodu pandemii.

Już w tym tygodniu ma się odbyć kryzysowe spotkanie Rosji z ministrami odpowiedzialnymi za branżę energetyczną w państwach OPEC. Na takie spotkanie zaprosiła wcześniej Arabia Saudyjska – miało się odbyć w poniedziałek. Zachodnie media spekulowały jednak w niedzielę, że z powodu ostatniej dyplomatycznej przepychanki zostanie ono przełożone na czwartek.