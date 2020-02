USA ostrzegają Kazachstan przed Chinami. "Pieniądze za suwerenność" AFP

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo w niedzielę apelował, by Kazachstan zachował czujność wobec inwestycji chińskich w tym kraju i wywierania wpływu na kraj przez Chiny. Wzywał też Kazachstan i inne kraje, aby dołączyły się do żądań wobec Chin, by te zaprzestały prześladowań mniejszości religijnych (chodzi przede wszystkim o wyznających islam Ujgurów).