Kanada potępia Turcję za ofensywę przeciw Kurdom

Następnie tureckie jednostki - w tym m.in. jednostki pancerne - zaczęły przekraczać granicę Syrii.

"Kanada zdecydowanie potępia tureckie wtargnięcie do Syrii... wzywamy do ochrony cywilów i apelujemy do wszystkich stron (konfliktu) o uszanowanie ich zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego" - napisała na Twitterze szefowa MSZ Kanady, Chrystia Freeland.

Żołnierze kanadyjscy nie stacjonują w Syrii, ale ok. 250 żołnierzy z Kanady stacjonuje w północnym Iraku, gdzie biorą udział w szkoleniu i współpracują z kurdyjskimi milicjami.

W 2016 roku ten kanadyjski kontyngent często brał udział w zbrojnych starciach z dżihadystami z Daesh.