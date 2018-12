Prezydent Brazylii: Przez migrantów w części Francji nie da się żyć AFP

Niektóre obszary Francji stały się "nie do przeżycia" z powodu migrantów - powiedział prezydent Brazylii Jair Bolsonaro. Komentatorzy wskazują na podobieństwo jego retoryki do tej używanej przez Donalda Trumpa, zanim został on wybrany prezydentem USA.