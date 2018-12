COP24: Szczyt bez najważniejszych przywódców

Najważniejsi światowi przywódcy nie przyjechali na szczyt klimatyczny do Katowic. Nie pojawił się tam ani prezydent Rosji Władimir Putin, ani kanclerz Niemiec Angela Merkel ani prezydent USA Donald Trump. Zabraknie też prezydenta Ukrainy Petro Poroszenki czy prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

Od dziś (3 grudnia) do 14 grudnia w Katowicach odbywać się będzie 24. Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) pod hasłem "Changing together".

Jak zapowiedział szef Kancelarii Prezydenta Krzysztof Szczerski, udział w szczycie potwierdziło kilkadziesiąt głów państw i szefów rządów z całego świata, w tym 29 prezydentów i monarchów oraz siedmiu ministrów spraw zagranicznych i 82 ministrów środowiska. Swój przyjazd potwierdził również Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres oraz przewodnicząca Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych Maria Fernanda Espinosa.

– Każde państwo indywidualnie decyduje o randze swojej delegacji – tak Szczerski skomentował brak głów najważniejszych państw. – Mamy nadzieję, że niezależnie od poziomu delegacji wszystkie państwa uczestniczące w konferencji klimatycznej wykażą solidarność w negocjacjach tak, by szczyt mógł zakończyć się sukcesem – dodał.

Na konferencji w Katowicach planowane jest wynegocjowanie kilkusetstronicowego porozumienia o konkretnych działaniach, które mają wdrożyć porozumienie paryskie. – Przedmiot negocjacji katowickiego szczytu jest dużo bardziej skomplikowany niż był kiedykolwiek wcześniej, bo przechodzimy do fazy realizacji – tłumaczy Szczerski. – Byłoby niedobrze, gdyby w świat poszedł przekaz, że liderzy najbogatszych państw zebrali się we własnym gronie w Buenos Aires, natomiast nie mieli już czasu na spotkanie z resztą świata na szczycie klimatycznym – dodał.

Szczyt Liderów otworzył prezydent Duda, następnie rozpoczęły się obrady całego Szczytu Klimatycznego COP24. Szczyt Liderów będzie także okazją do spotkań bilateralnych z prezydentami i premierami państw przybyłych do Katowic. Jak poinformował Krzysztof Szczerski, prezydent Duda spotka się m.in. z prezydentem Słowenii Borutem Pahorem, sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolinem, premierem Francji Edouardem Philippe, premierem Fidżi Josaią Voreqe Bainimaramą, prezydentem Nigerii Muhammadu Buharim, prezydent Federalnej Demokratycznej Republiki Nepalu Bidhya Devi Bhandari, Wielkim Księciem Luksemburga Jego Królewską Wysokością Henrykiem, a także byłym gubernatorem Kalifornii Arnoldem Schwarzeneggerem.

Szczyty klimatyczne ONZ, czyli tzw. COP (Conference of the Parties) to globalne konferencje, podczas których negocjowane są działania na rzecz polityki klimatycznej. Polska dwukrotnie była ich gospodarzem - w 2008 r. w Poznaniu i w 2013 r. w Warszawie.

W ramach tegorocznego szczytu odbędą się: 24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24), 14. Spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) oraz Konferencja sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego (CMA 1).

W wydarzeniu uczestniczyć ma ok. 20 tysięcy osób ze 190 krajów, w tym politycy, reprezentanci organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych i sfery biznesu.