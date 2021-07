Nowoczesna klinika: Nowoczesny robot dla chirurgów

Pandemia Covid-19 przyspieszyła rozwój chirurgii robotycznej. Nowej generacji urządzenia pomagają chirurgom w precyzyjnym przeprowadzaniu operacji laparoskopowych. Polska jest jednym z ośmiu krajów, w których w tym roku pojawi się systemem robotycznym nowej generacji – Versius®. Do tej pory z jego pomocą udało się przeprowadzić 1000 operacji.

Jest to wszechstronny robot chirurgiczny nowej generacji, który został zaprojektowany w taki sposób, aby mógł być wykorzystywany w czasie różnorodnych procedur, a co za tym idzie, pomóc jak największej liczbie pacjentów kwalifikujących się do zabiegów laparoskopowych.

- Zrobotyzowany system chirurgiczny Versius® stosowany jest w zabiegach ginekologicznych, w leczeniu chirurgicznym jelita grubego (np. w leczeniu raka jelita), urologii (np. w leczeniu raka prostaty), a także w chirurgii ogólnej oraz górnego odcinka przewodu pokarmowego – mówi Per Vegard Nerseth, szef CMR Surgical, firmy zajmującej się produkcją oprzyrządowania medycznego.