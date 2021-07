Przyszłośc ochrony zdrowia: Chorzy z rakiem prostaty czekają na nowe leki

Rak gruczołu krokowego jest najczęstszym nowotworem u mężczyzn. Szacunkowe dane – w Polsce brak jest formalnego screeningu – wskazują, że w minionych latach liczba diagnozowanych nowych przypadków mogła przekraczać już 20 tys. rocznie. Według ekspertów, w tym roku będzie ich jeszcze więcej, bo pandemia tylko pogorszyła i tak już złą sytuację.

– Specjaliści twierdzą, że w Polsce wykrywa się 30 proc. nowotworów we wczesnym stadium wobec nawet 50 proc. w Unii Europejskiej. To oznacza, że możemy wyleczyć 20 proc. pacjentów mniej, więc już na starcie musimy gonić Europę – mówi Bogusław Olawski, przewodniczący sekcji prostaty Stowarzyszenia „UroConti”. – Strach przed COVID-19 spowodował, że wielu naszych członków obawia się pójść do poradni. I choć bardzo staramy się ich do tego namawiać to nie jest łatwo, bo kiedy wreszcie się na to zdecydują, będą teraz stać w kolejkach spowodowanych kumulacją chorych z ubiegłego i tego roku.