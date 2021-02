Milion Polaków z depresją

Według Institute for Health Metrics and Evaluation w Polsce w 2017 r. na depresję chorowało 1 mln osób. Czyli Polska była krajem europejskim o najniższym odsetku osób chorych na depresję (w Polsce było to 2,8 proc. populacji a w UE 4,2 proc.). To jednak może być efekt niskiej świadomości problemu zaburzeń psychicznych – skazało OECD.

Jak podaje Narodowy Fundusz Zdrowia, w 2018 r. świadczenia z rozpoznaniem (głównym lub współistniejącym) depresji udzielono 631,6 tys. osobom. Wśród chorych aż 73 proc. to kobiety. Co czwarta osoba zmagająca się z depresją ma między 55 a 64 lata.