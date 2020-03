Zaskakujące dane z Chin. Po recesji nie ma śladu?

Średnia prognoz analityków mówiła o wzroście do 45 pkt. Każdy odczyt PMI powyżej 50 pkt wskazuje na ekspansję w sektorze. Indeks dla sektora usług skoczył w tym czasie z 29,6 pkt do 52,3 pkt.

Wskaźnik dla nowych zamówień krajowych w przemyśle wyniósł w marcu 52 pkt, co sugeruje, że producenci są optymistycznie nastawieni, co do zleceń. Indeks dla nowych zamówień ekspertowych wyniósł jednak 46,4 pkt, czyli był nadal na „recesyjnym” poziomie.

Dane z Chin przyczyniły się we wtorek do zwyżek na części giełd azjatyckich. Hang Seng, główny indeks giełdy w Hongkongu rósł w końcówce sesji o ponad 1 proc., a koreański KOSPI o blisko 2 proc. Jednakże japoński Nikkei 225 spadł o 0,96 proc.