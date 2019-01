Trump rozmawiał z Erdoganem. O Syrii i handlu

Donald Trump rozmawiał telefonicznie z Erdoganem na temat sytuacji w Syrii i stosunków handlowych pomiędzy USA a Turcją - poinformował Biały Dom.

Prezydenci USA i Syrii mieli zgodzić się co do potrzeby dalszego wdrażania wynegocjowanego porozumienia dotyczącego sytuacji w północno-wschodniej Syrii, a także co do tego, że w obustronnym interesie jest zwiększanie wymiany handlowej między Turcją a USA.

Poniżej dalsza część artykułu

Erdogan miał przekazać Trumpowi kondolencje z powodu śmierci czterech obywateli USA w Manbidż, w Syrii, w zamachu samobójczym przeprowadzonym w środę, do którego przyznało się Daesh.

Z kolei Trump podkreślił "wagę pokonania terrorystycznych elementów w Syrii" - poinformowała rzeczniczka Białego Domu, Sarah Sanders.

Wcześniej Erdogan zgodził się, aby w północnej Syrii, z której wkrótce mają wycofać się amerykańscy żołnierze, powstała strefa bezpieczeństwa, która ma oddzielić od siebie Turcję i kurdyjskich sojuszników USA.