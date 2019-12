Kierowcy jeżdżą na 36750 sposobów

Istnieje wiele stylów jazdy. Niektórzy ludzie są bardzo spokojni i opanowani na drodze, podczas gdy inni starają się dotrzeć do celu jak najszybciej, bez względu na koszty. Wystarczy przypomnieć sobie Mad Maxa ze wszystkich części filmu George’a Millera i jego zachowanie na drodze - psychologowie dostrzegli ten psychopatyczny sposób prowadzenia u prawdziwych kierowców i nazwali go, nomen omen, „syndromem Mad Maxa”.

Badacze z zespołu zidentyfikowali sześć najważniejszych czynników, które mają wpływ na styl jazdy. Następnie stworzono model matematyczny, aby zmierzyć rzeczywisty wpływ każdego z nich. Kolejnym krokiem była ankieta przeprowadzona wśród 2000 brytyjskich kierowców. Zadano im pytania dotyczące stylu jazdy, różnych typów pojazdów i paliw alternatywnych. Komputer przeliczył te dane i wskazał wynik: 36750.

Większość badanych kierowców określa swój styl jazdy jako „pewny siebie” (28%). Mężczyźni (31%) czuli się pewniej za kierownicą, niż delikatne kobiety (25%). Inne najpopularniejsze style jazdy to „sprawiedliwy i umiarkowany” (24%), „spokojny” (19%), „nerwowy” (7%) i „agresywny” (również 7%).

Wydaje się, że większość kierowców pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi porusza się w innej rzeczywistości ponieważ nie spotykają agresywnych kierowców. 92% z nich twierdzi, że nigdy nikt ich nie „obtrąbił”.

Styl jazdy ma znaczenie. Pojazdy autonomiczne coraz częściej pojawiają się na naszych drogach i roboty będą musiały dzielić drogę z ludźmi. Do tego dochodzi kwestia zużycia paliwa i zasięgu. Dotyczy to w szczególności kierowców pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi. Jeśli nie jesteś spokojnym kierowcą, daleko nie zajedziesz, a to zależy w dużej mierze od sposobu prowadzenia auta.

Ankieta przyniosła jeszcze kilka informacji o kierowcach pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi. 18% ankietowanych kierowców aut elektrycznych stwierdziło, że nie wierzy, aby można było bezpieczne przejechać nimi przez burzę z piorunami, natomiast 12% nie chciałoby nawet naładować telefonu wewnątrz pojazdu. Co ciekawe, 22% osób jeżdżących samochodami napędzanymi silnikiem spalinowym oświadczyło, że ładowanie auta elektrycznego byłoby dla nich sporym zmartwieniem.