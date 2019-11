Kobiety są gorsze z matematyki? To mit

Jessica Cantlon prowadziła zespół badawczy, który kompleksowo badał rozwój mózgu młodych chłopców i dziewcząt. Ich badania nie wykazały żadnych różnic między płciami w funkcjonowaniu mózgu i posiadanych zdolnościach matematycznych. Badanie było prowadzone za pomocą technik neuroobrazowania, w celu oceny biologicznych różnic między płciami w zakresie zdolności matematycznych małych dzieci.

Zespół wykorzystał funkcjonalny rezonans magnetyczny do pomiaru aktywności mózgu u 104 małych dzieci (w wieku od 3 do 10 lat; 55 dziewcząt) podczas oglądania filmu edukacyjnego obejmującego wczesną naukę matematyki, zagadnienia takie jak liczenie i dodawanie. Naukowcy porównywali skany chłopców i dziewcząt, aby ocenić podobieństwa mózgu, oceniali również rozwojowy wiek mózgu.

Po licznych porównaniach statystycznych, badacze nie zauważyli żadnych różnic w rozwoju mózgu dziewcząt i chłopców, nie znaleźli też żadnej różnicy w sposobie, w jaki chłopcy i dziewczęta przetwarzali wiedzę matematyczną.

- Nie chodzi tylko o to, że chłopcy i dziewczęta korzystają z sieci matematycznej w ten sam sposób, ale że podobieństwa były widoczne w całym mózgu - powiedział Alyssa Kersey, doktorantka na Wydziale Psychologii Uniwersytetu w Chicago, współautorka badania. - Jest to ważne przypomnienie, że ludzie są do siebie bardziej podobni, niż zwykliśmy uważać - dodała.

Naukowcy porównali również wyniki testu zdolności matematycznych, znormalizowanego dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat przeprowadzonego wśród 97 uczestników (50 dziewcząt). Stwierdzili, że zdolności matematyczn wśród dzieci i nie da się zaobserwować różnic ze względu na płeć ani wiek. Zespół nie znalazł również związku między umiejętnościami matematycznymi a dojrzałością mózgu.

Cantlon uważa, że społeczeństwo i kultura prawdopodobnie odciągają dziewczyny i młode kobiety od matematyki i dziedzin z nią związanych. Twierdzi, na podstawie wcześniejszych badań, że rodziny spędzają więcej czasu z młodymi chłopcami na zabawie, która wiąże się z poznawaniem przestrzennym, a wielu nauczycieli woli spędzać więcej czasu z chłopcami na zajęciach z matematyki, przewidując ich późniejsze osiągnięcia matematyczne. Dzieci często czerpią też wskazówki z oczekiwań rodziców, dotyczących ich umiejętności matematycznych.

- Musimy być świadomi tego zjawiska, aby upewnić się, że nie jesteśmy tymi, którzy powodują zwiększenie nierówności między płciami - podsumowała Cantlon.