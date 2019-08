Poznajcie MRD, przodka Lucy. I człowieka

Lucy liczy ok. 3,2 mln lat, MRD - 3,8 mln. Jest najbardziej kompletną skamieliną hominidów mających ponad 3 mln lat.

Lucy jest przedstawicielką Australopithecus afarensis, najdłużej żyjących i najczęściej badanych wczesnych gatunków człowieka. MRD to przedstawiciel Australopithecus anamensis.

Początkowo naukowcy myśleli, że Australopithecus anamensis stopniowo ewoluował w Australopithecus afarensis . Okazało się jednak, że obydwa gatunki współistniały przez ok. 100 tysięcy lat, co zmienia poglądy na ewolucję człowieka w okresie pliocenu. Rodzi także pytania, czy rywalizowały one o terytoria i pożywienie.

- Do tej pory istniała poważna luka między najstarszymi ludzkimi przodkami, którzy mają około 6 milionów lat, a gatunkami takimi jak Lucy, które mają dwa do trzech milionów lat - powiedziała na konferencji prasowej w Addis Abebie Stephanie Melillo z Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology w Niemczech. - MRD łączy przestrzeń morfologiczną między tymi dwiema grupami.

Choć niewielka, czaszka MRD należała do osobnika dorosłego. Rekonstrukcja twarzy pokazuje hominida z wystającymi kośćmi policzkowymi, wydatną żuchwą, płaskim nosem i wąskim czołem.

"Wygląda na to, że MRD stanie się kolejną ikoną ludzkiej ewolucji, dołączając do szeregu innych głośnych odkryć hominidów" - napisał Fred Spoor z Muzeum Historii Naturalnej w Londynie.

Z kolei Yohannes Haile-Selassie, znany etiopski paleoantropolog z Muzeum Historii Naturalnej w Cleveland, który jest współautorem badań opublikowanych w środę w "Nature", opisywał warunki odnalezienia MRD.

Skamielina została znaleziona w podłożu, które w 99 proc. składało się z kozich odchodów i poszukiwacze mieli problem ze zniesieniem aromatu. - To jednak niewielka cena za odkrycie takiej rangi - zapewnił Haile-Selassie, dla którego było to spełnienie marzeń i " moment eureki".