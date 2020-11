Nadchodzi lockdown 2.0. Pozostał już tylko jeden krok do narodowej kwarantanny

– Następnym krokiem jest całkowity lockdown, czyli zamknięcie handlu, usług i części zakładów pracy – mówił podczas konferencji prasowej premier. I zapowiedział, że można się go spodziewać, gdy dzienna liczba zakażonych na 100 tys. mieszkańców wyniesie 70–75. Obecnie jest to 50.

Takie działania mają od nas odsunąć czarne scenariusze, według których dzienna liczba zakażeń już w grudniu mogłaby wynieść nawet 600 tys. To doprowadziłoby do załamania służby zdrowia i większej śmiertelności wśród chorych.

Z drugiej strony jest problem gospodarki. Przedsiębiorcy boją się narodowej kwarantanny. Organizacje biznesowe zrzeszone w Radzie Przedsiębiorczości zaapelowały w środę do rządu o niewprowadzanie drugiego lockdownu. – Polska gospodarka wciąż zmaga się z poważnymi konsekwencjami pierwszego zamknięcia, a przywrócenie tak daleko idących obostrzeń nieuchronnie doprowadziłoby do licznych upadłości firm oraz utraty miejsc pracy – przekonują.

Ich zdaniem już sektorowe obostrzenia biją we wszystkie branże, bo gospodarka to system naczyń połączonych. Wskazują na prognozy OECD, wedle których koszt ponownego zamknięcia gospodarki oraz generalnie skutek drugiej fali pandemii w Polsce to ok. 2 pkt proc. PKB w 2020 r., czyli ok. 50 mld zł w ujęciu rocznym.

– Tylko cud może sprawić, że za tydzień nie będziemy mieli lockdownu – uważa Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan. – Usiądźmy do stołu i doprecyzujmy, jak lockdown ma wyglądać – apeluje do rządu. I tłumaczy, że chodzi o to, by władza włączyła do rozmów przedsiębiorców, bo to pomoże chronić przed skutkami zamrożenia gospodarki firmy i miejsca pracy.