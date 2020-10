Stolica kontra Covid-19. Sytuacja się pogarsza

Coraz więcej ognisk w szkołach, topnieją miejsca w szpitalach, chorych przybywa.

Nabierająca rozpędu epidemia koronawirusa staje się pretekstem do rozgrywek między władzami województwa mazowieckiego, w którym władzę ma PiS, a władzami stolicy, w której rządzi Platforma Obywatelska. Jedni zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą. Inni – że jesteśmy o krok od katastrofy. Poniżej dalsza część artykułu

Czytaj także:

Władze Warszawy już od ubiegłego miesiąca alarmują, że sytuacja robi się niebezpieczna. – Miejskie szpitale w Warszawie przyjmują pacjentów w tzw. pierwszym poziomie hospitalizacji, czyli tych, którzy dopiero mają podejrzenie wirusa. W Warszawie na tym poziomie zajętych jest ok. 30–40 proc. łóżek. Na 115 respiratorów stacjonarnych, zajętych było 57 – wyjaśnia rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka. Jak dodaje, do ratusza dochodzą informacje, że pacjenci zdiagnozowani (czyli na poziomie drugim – tymi już zajmują się szpitale wojewódzkie) są odsyłani do innych miejscowości z powodu braku łóżek.

Urząd wojewódzki przekonuje jednak, że wszystko jest pod kontrolą. – Chciałbym uspokoić warszawiaków i wszystkich mieszkańców Mazowsza – nie ma podstaw do twierdzenia, że pacjenci zostaną bez opieki – mówił podczas konferencji prasowej wojewoda Konstanty Radziwiłł. – Miejsc w szpitalach nie brakuje. Nie brakuje też respiratorów. Służby wojewody działają w stanie podwyższonej gotowości. Codziennie monitorowana jest liczba łóżek w szpitalach i jesteśmy w stałym kontakcie z dyrektorami placówek.

Jak podaje wojewoda, na Mazowszu przygotowano 1019 łóżek, z czego zajętych jest 471 przez pacjentów z potwierdzonym Covid-19. Ogółem na Mazowszu szpitale dysponują ponad 800 respiratorami. Na potrzeby pacjentów zakażonych koronawirusem obecnie przygotowano 76 łóżek respiratorowych, z czego zajętych jest 46. Od początku pandemii wojewoda mazowiecki wydał 85 decyzji nakładających na szpitale obowiązek realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.

To istotne, bo liczba zakażonych na Mazowszu jest coraz większa. W środę resort zdrowia poinformował o 527 przypadkach. Na kolejnym miejscu znalazły się województwa: małopolskie z 357 przypadkami i śląskie z 286 zakażeniami.

Ogniska w szkołach Niebezpiecznie jest również w szkołach. Ministerstwo Edukacji Narodowej podaje, że w trybie hybrydowym pracuje 498 szkół w całej Polsce, a w trybie zdalnym – 101. I z dnia na dzień jest ich coraz więcej.

W stolicy jest podobnie. W środę do godz. 15.30 w warszawskich szkołach zdiagnozowano (licząc od 1 września) 144 pozytywne wyniki testów na Covid-19: 53 nauczycieli, 81 uczniów, 10 pracowników administracji szkolnej.

– Widać tu duży progres: od kilkunastu zakażeń w pierwszym tygodniu nauki do prawie 150 teraz – mówi „Rzeczpospolitej" wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. – Problem jest duży, bo często jeden nauczyciel uczy w dwóch lub trzech szkołach. Pozytywny wynik wirusa nie jest tylko sprawą jednej jednostki – pączkuje na kolejne.

Warszawa wystąpiła do ministra edukacji o rozważenie zawieszenia całych kilku dużych warszawskich szkół, w których po raz kolejny zawieszane są poszczególne oddziały. – Uważam, że lepiej jest odesłać całą szkołę na kwarantannę i po dwóch tygodniach wszystko zaczynać od nowa, niż zmagać się z pączkowaniem wirusa – tłumaczy Kaznowska. – Niestety, samorząd nie ma takich możliwości, to decyzja rządu. Obserwuję, że problemem są nie tylko zakażenia, lecz coraz większy strach – zarówno uczniów, jak i nauczycieli i rodziców. Wielu pedagogów bierze zwolnienia lekarskie, co za chwilę może spowodować niewydolność systemu edukacji.