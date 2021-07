Strach przed Deltą

Tylko nieliczni respondenci wierzą w to, że nie będzie kolejnej fali zakażeń.

Blisko trzy czwarte Polaków spodziewa się czwartej fali pandemii koronawirusa, która rozpocznie się jesienią – wynika z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej". Tylko 9 proc. ankietowanych jest zdania, że do niej nie dojdzie. A 6,7 proc. obawia się, że rozpocznie się ona już latem. Poniżej dalsza część artykułu

Rośnie ryzyko Widmo kolejnej fali związane jest z doniesieniami o rosnących zakażeniach na Wyspach Brytyjskich spowodowanych wariantem indyjskim (Delta). W ubiegłym tygodniu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podała, że mutacja ta była odpowiedzialna za 33 proc. zakażeń na kontynencie – przy czym w Niemczech, Holandii i Belgii odpowiada już za połowę zakażeń.

Z sondażu IBRiS wynika, że 55 proc. ankietowanych obawia się właśnie tego wariantu, a bardzo obawia się go 16,7 proc.

Indyjskiego koronawirusa raczej się nie obawia się natomiast co czwarty ankietowany. A zdecydowanie nie obawia się go 17,2 proc.

– W naszej strefie klimatycznej normą jest, że infekcje powodowane przez koronawirusy pojawiają się sezonowo. Dlatego możemy się spodziewać kolejnej fali jesiennej, bo wciąż mamy dużo osób nieuodpornionych. Na pewno będzie ona znacznie niższa od jesiennej 2020 i wiosennej 2021. Zachorowania dotkną niemal wyłącznie osoby niezaszczepione – mówi prof. Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

Rząd na razie szacuje, że na przełomie września i października będzie dochodziło do ok. 15 tys. zakażeń dziennie. – Delta nie rozprzestrzenia się tak szybko jak Alfa (wariant brytyjski) na początku roku, pomimo że jest bardziej zakaźna. Zawdzięczamy to jednak w dużej mierze znaczącemu już uodpornieniu zarówno naturalnemu, jak i będącemu następstwem szczepień – mówi Flisiak.

Podobnego zdania jest dr Paweł Grzesiowski, ekspert ds. walki z Covid-19 Naczelnej Rady Lekarskiej: – Mamy już doświadczenia z dwóch krajów, w których poziom wyszczepialności jest wysoki w grupach ryzyka, i tu już zaznaczają się pewne inne cechy fali pandemicznej wywołanej przez nowy wariant. Otóż jest więcej zachorowań, ale nie ma tak wiele hospitalizacji i zgonów jak w poprzednich falach – mówił podczas debaty „Rzeczpospolitej" dotyczącej profilaktyki zdrowotnej.

Słabe oceny rządu – Dziś mamy pierwszy dzień po apogeum III fali, kiedy linia trendu dotycząca nowych zakażeń (7-dniowa średnia ruchoma) przestała maleć. Od tempa szczepień i naszej ostrożności zależy to, co będzie się działo dalej – zwrócił uwagę na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.

Obecnie w Polsce w pełni zaszczepionych jest blisko 15 mln osób. Tylko pierwszą dawkę dostało 17,3 mln osób.

Nieco mniej emocjonalnie Polacy podchodzą do przygotowania państwa do kolejnej fali. 20,3 proc. ankietowanych uważa, że rząd dobrze przygotowuje państwo do kolejnej fali. Są to przeważnie zwolennicy Zjednoczonej Prawicy. 28,1 proc. ankietowanych uważa, że źle – to głównie wyborcy opozycji. A 31,1 proc. twierdzi, że nie przygotowuje ani dobrze, ani źle.