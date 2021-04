Samorządy na pierwszej linii frontu w sprawie szczepień

Wspólna konferencja wiceprezydent Warszawy Renaty Kaznowskiej i szefa PO Borysa Budki oraz seria konferencji prasowych posłów i posłanek Koalicji Obywatelskiej w całym kraju. W środę KO chciała pokazać, że ma własne polityczne przesłanie i recepty w narodowej dyskusji o szczepieniach. Politycy PO zdają sobie sprawę, że obecnie to szczepienia oraz III fala koronawirusa są najbardziej nośnymi tematami dla Polaków, dużo bardziej niż wszystkie inne. Paliwem dla całej opozycji stało się ubiegłotygodniowe zamieszanie wokół szczepień 40-latków oraz sytuacja w Rzeszowie.

Zdaniem polityków PO na pierwszej linii frontu w sprawie szczepień powinny być władze lokalne. – To samorządowcy wiedzą najlepiej i potrafią organizować tego typu akcje. Są takie miejsca w Polsce, jak na przykład Wałbrzych, gdzie udowadniają, że system oparty o samorządy to najlepsze rozwiązanie – mówił w środę lider PO Borys Budka. A marszałek Senatu Tomasz Grodzki stwierdził, że jeśli rząd udostępni szczepionki, to „POZ-ety i samorząd" mogą zapewnić w ciągu 15 tygodni zbudowanie odporności populacyjnej.