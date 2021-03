Rząd zapowiada szczepionkową ofensywę

Rząd – po doświadczeniach ostatnich miesięcy – zachowuje bardzo ostrożne podejście, jeśli chodzi o komunikowanie tego, co wydarzy się od kwietnia z Narodowym Programem Szczepień. Jak wynika z naszych informacji, harmonogram na kolejne miesiące zostanie zaprezentowany w drugiej połowie marca.

Jak się dowiadujemy, analizy rządu optymistycznie zakładają zwiększenie możliwości systemu, tak by można było szczepić ponad 1,5 mln osób tygodniowo. Pytanie, czy jest to możliwe.

Obecnie większość punktów otrzymuje tygodniowo 30 dawek, więc szczepienia idą wolno. – Nadal szczepimy pacjentów z grupy 80+. Mamy w kolejce 400 osób. Moglibyśmy szczepić znacznie więcej, mamy takie możliwości, ale brakuje szczepionek – usłyszeliśmy w jednej z małych przychodni na Mazowszu. W całym kraju przygotowania do kwietniowego przyspieszenia trwają. Eksperci są jednak sceptyczni. – Mamy w Polsce ok. 6 tys. punktów, ale większość z nich nie jest przygotowana do masowych szczepień. Obawiam się, że nie mamy w systemie takiej przepustowości, żeby dało się tygodniowo zaszczepić 1,5 mln ludzi bez organizacji dużych punktów szczepień, np. w szpitalach węzłowych – mówi „Rz" dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z Covid-19.