Łóżka szpitalne znów przekształcane w covidowe

Kilka tygodni po przywróceniu do pierwotnej funkcji oddziałów zamienionych w covidowe wojewodowie znów przekształcają je w zakaźne.

Powód? Trzecia fala koronawirusa, która przy najczarniejszym scenariuszu może przynieść nawet 40 tys. zakażeń dziennie. Jak mówił w TVN 24 główny doradca premiera ds. pandemii prof. Andrzej Horban, w szczycie wiosennej fali spodziewa się dwudziestu kilku tysięcy zakażeń, a przy najczarniejszym scenariuszu ich liczba może dochodzić do 40 tys. dziennie. – Choć nie potwierdzono jeszcze, że nowe odmiany wirusa stwierdzone w Polsce – brytyjska i południowoafrykańska – powodują więcej hospitalizacji, większa liczba zakażeń wiąże się też z większą liczbą osób, które będą wymagały opieki szpitalnej – mówi dr Marek Posobkiewicz, były główny inspektor sanitarny.

– Taka decyzja wymaga od dyrekcji wielu szpitali przebudowy infrastruktury. Kiedy w styczniu i lutym usłyszeli, że mogą przywracać dawne oddziały szpitalne, zdemontowali ścianki działowe i śluzy. Teraz każe im się je stawiać ponownie – zauważa Marek Wójcik, członek Rady Małopolskiego NFZ. – To niepoważne i obciążające finansowo. I nie mówię tylko o kosztach materiałów budowlanych. Odsuwa się w czasie realizacja świadczeń planowych, za które Fundusz płacił placówkom zaliczkowo – dodaje.

– Zamiast systemowej strategii jest strategia gaszenia pożarów. Brakuje komunikacji między decydentami a tymi, którzy te decyzje mają wdrażać. Lekarze te decyzje odbierają jako niemożliwe do realizacji w krótkim czasie, inne jako po prostu nierealne. Tworzy się bałagan. Częste zmiany profilu oddziału obniżają morale personelu, powodują wypalenie, a to odbija się na standardzie leczenia chorych – mówi Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, i dodaje, że obawia się kolejnych przymusowych skierowań lekarzy do pracy na oddziałach, na których występują braki kadrowe.