Szczepionki z Indii zaleją świat

Mimo wszelkich wątpliwości co do prawdziwych rozmiarów epidemii w kraju indyjscy eksperci są zgodni, że następuje gwałtowna poprawa. Koronnym dowodem są dane z apogeum epidemii we wrześniu ubiegłego roku, kiedy to dzienna liczba nowych zarejestrowanych zakażeń sięgała 100 tys. przypadków dziennie.