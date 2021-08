Koronawirus. Jak długo po szczepieniu utrzymuje się odporność na COVID? Nowe wyniki badań

Badanie wykazało, że dwa tygodnie po otrzymaniu drugiej dawki szczepionki Moderny przeciwciała znajdujące się we krwi badanych neutralizowały wszystkie warianty koronawirusa SARS-CoV-2.

W ramach badania sprawdzano odporność na warianty Alfa (B.1.1.7), Beta (B.1.351), Gamma (P.1), Epsilon (B.1.429), Iota (B.1526) i Delta (B.1.617.2).

Wariantem, który najbardziej "uciekał" szczepionce okazał się wariant Beta (B.1.351). Po pół roku od drugiej dawki tylko ok. połowa uczestników badania miała we krwi przeciwciała w pełni neutralizujące ten wariant koronawirusa. Jednocześnie po sześciu miesiącach od szczepienia we krwi niemal wszystkich uczestników badania znajdowały się przeciwciała w pełni chroniące przed wariantem Delta koronawirusa.