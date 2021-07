Francja: 85 proc. hospitalizowanych to niezaszczepieni

Według badania, opublikowanego 30 lipca przez DREES (Dyrekcja ds. Badań, Studiów, Oceny i Statystyki), osoby niezaszczepione stanowią ok. 85 proc. pacjentów z Covid-19 hospitalizowanych, w tym także na oddziałach intensywnej opieki medycznej. 78 proc. zgonów z powodu wirusa nastąpiło u osób, które nie przyjęły szczepionki.

Badanie oparte jest na porównaniu danych dotyczących wyników badań przesiewowych na Covid-19, szczepień przeciwko Covid-19 i hospitalizacji zwykłych oraz w ramach intensywnej opieki medycznej, dotyczących Covid-19.

W okresie od 31 maja do 11 lipca osoby niezaszczepione stanowiły 84 proc. przyjętych do szpitali na leczenie zwykłe i 85 proc. hospitalizowanych w warunkach intensywnej opieki medycznej. W pełni zaszczepieni pacjenci stanowili 7 proc. przyjęć, co stanowi pięciokrotnie niższy odsetek niż liczba szczepień w populacji w tym czasie. W czasie badania około 35 proc. populacji miało pełny harmonogram szczepień, a 45 proc. nie otrzymało żadnej dawki szczepionki.

Jeśli chodzi o zgony pacjentów z wirusem SARS-CoV-2, ogromna większość (78 proc.) to osoby nieszczepione. 11 proc. zmarłych to osoby w pełni zaszczepione, a 11 proc. - to osoby, które otrzymały tylko pierwszą dawkę.