Koronawirus. Wariant Delta w Izraelu: Wracają "przepustki covidowe"

Od środy w imprezach publicznych organizowanych pod dachem, w których bierze udział ponad 100 osób, mogą brać udział jedynie osoby posiadające tzw. zielone przepustki, czyli rodzaj "przepustek covidowych", poświadczających, że dana osoba jest zaszczepiona na COVID, ma status ozdrowieńca lub dysponuje ważnym, negatywnym wynikiem testu na COVID.

"Zielone przepustki" były już w przeszłości używane w Izraelu - władze wycofały się z tego w związku ze spadkiem liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w kraju.

Obiekty, na których odbywają się zgromadzenia publiczne pod dachem, muszą posiadać system monitorowania, czy zasady dotyczące zgromadzeń są respektowane. Muszą też umieszczać znaki mówiące o tym, iż powróciły do systemu "zielonych przepustek". Za naruszenie tych przepisów grozi grzywna w wysokości 3 tysięcy szekli (ok. 900 dolarów). Jeśli zarządca obiektu nie sprawdza przepustek gości - grozi mu grzywna w wysokości 10 tysięcy szekli (ok. 2 700 dolarów).

Osoby uczestniczące w zgromadzeniach publicznych pod dachem, muszą nosić maski.