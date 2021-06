Wirusa Delta łatwo pomylić z przeziębieniem

Inne niż dotychczasowe objawy Covid-19 są o tyle zagrożeniem, że wielu chorych je bagatelizuje i traktuje jak zwykłe przeziębienie. Tymczasem mogą roznosić wirusa, który ma to do siebie, ze bardzo często dochodzi do zakażenia. Dlatego ważne, by wykonywać testy, nawet gdy objawy nie przypominają typowego Covid-19.

Poniżej dalsza część artykułu