Koronawirus. Niemcy: Wariant delta ma dominować do jesieni

- Dojdzie do tego najpóźniej jesienią - stwierdził dyrektor Instytutu Roberta Kocha.

- To nie pytanie czy wariant delta stanie się dominując, tylko kiedy to się stanie - dodał.

- Wariant delta odpowiada za ok. 6 proc. zakażeń, ale jego udział rośnie - podkreślił Wieler.

Wieler wezwał mieszkańców Niemiec do szczepienia się na COVID-19 i noszenia masek pod dachem.

Obecnie liczba zakażeń koronawirusem z siedmiu dni na 100 tysięcy mieszkańców wynosi 10. W piątek w kraju wykryto ok. tysiąca zakażeń koronawirusem. 91 chorych na COVID-19 zmarło.

Minister zdrowia Jens Spahn informował, że jak dotąd 51 proc. Niemców zaszczepiło się co najmniej jedną dawką szczepionki na COVID-19, a 30 proc. jest w pełni zaszczepionych.

W Niemczech we wrześniu odbędą się wybory do Bundestagu. Przyspieszenie tempa szczepień w kraju i odejście od obostrzeń poprzedziło wzrost notowań rządzącej krajem chadecji w sondażach - obecnie uzyskuje ona ok. 28 proc. poparcia.