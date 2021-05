Amerykanie badają doniesienia o wirusie w laboratorium w Wuhan

Pozostający tajnym raport amerykańskiego wywiadu, który został rozpowszechniony przez administrację byłego prezydenta Donalda Trumpa, wskazuje, że trzech naukowców z laboratorium w Wuhan zachorowało w listopadzie 2019 roku. Ich stan był na tyle poważny, że szukali pomocy w szpitalu.

Nie wiadomo, czy pracownicy laboratorium byli hospitalizowano oraz jakie były ich objawy.

- Nie mamy wystarczających informacji, aby wyciągnąć wnioski na temat pochodzenia koronawirusa - powiedziała rzeczniczka prasowa Białego Domu Jen Psaki. - Potrzebujemy danych. Potrzebujemy niezależnego śledztwa. I to jest dokładnie to, do czego wzywaliśmy - dodała.

Informacje o chorobie laborantów przekazał w niedzielę "Wall Street Journal". Rzecznik MSZ Chin Zhao Lijian, powiedział w poniedziałek, że to "całkowicie nieprawdziwe", że trzech pracowników labroatorium zachorowało.