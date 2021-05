Osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności będą mogły zaszczepić się poza kolejką

O priorytet w dostępie do szczepień dla osób z niepełnosprawnościami od dawna apelowały organizacje społeczne i opozycja. Równo przed miesiącem Dworczyk w rozmowie z „Rzeczpospolitą” tłumaczył, że sytuacja osób niepełnosprawnych i ich opiekunów to „wyjątkowo trudny temat”. - Apeli o to, by szczepić poszczególne grupy chorych, w tym osób przewlekle chorych na różne schorzenia czy osób niepełnosprawnych, jest bardzo wiele. W oparciu o rekomendacje Rady Medycznej wyodrębnione zostały grupy - osoby z takimi chorobami przewlekłymi, które powodują szczególne zagrożenie w przypadku zachorowania na Covid. Są to np. pacjenci wentylowani mechanicznie czy chorzy onkologicznie. Jest wiele osób, które bardzo ciężko chorują i mają bardzo trudne życie. Ale musimy pamiętać, że również z punktu widzenia osób niepełnosprawnych lub tych z ograniczoną mobilnością, bardzo ważne jest, abyśmy nabrali odporności zbiorowej - mówił.

Pod koniec kwietnia poinformowano, że od 10 maja osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności będą miały pierwszeństwo szczepienia w punktach szczepień powszechnych. Takie osoby, wraz z opiekunem, nie muszą umawiać się na konkretny termin. „Wystarczy, że zgłoszą się do placówki. Nie będę musiały dzwonić na infolinię czy wypełniać formularza rejestracyjnego. Ich opiekunowie także będą uprawnieni do przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19. Niepotrzebne są żadne specjalne dokumenty, wystarczy podpisanie oświadczenia na miejscu” - informowała rządowa witryna o szczepieniach.

Już wtedy sygnalizowano, że w w połowie maja działania te będą podsumowane, przeanalizowana też miała być „możliwość włączenia do systemu osób, nie tylko o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale również pozostałych osób z niepełnosprawnościami”.