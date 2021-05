„Zaszczep się w majówkę”. Więcej szczepionek nie będzie

Od 1 do 3 maja w ramach akcji „Zaszczep się w majówkę” w mobilnych punktach szczepień zaszczepić przeciw COVID-19 mogą się osoby, które mają aktywne e-skierowanie. Chętni otrzymują jednodawkowy preparat firmy Johnson & Johnson. Mobilne punkty szczepień otwarte zostały w Białymstoku, Chorzowie, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i we Wrocławiu.

Na szczepienia w ramach akcji nie ma zapisów ani rejestracji, wystarczy zgłosić się do punktu szczepień. Przed mobilnymi punktami szczepień ustawiły się ogromne kolejki. - Myślałam, że jak przyjdę tutaj o godz. 6.30, to będę pierwsza, ale okazało się, że kilka osób i tak stało przede mną. Przyszłam tak wcześnie, bo chciałam się szybko zaszczepić i nie stać w deszczu, ale i tak stoję - mówiła w niedzielę mieszkanka Gorzowa Wielkopolskiego w rozmowie z portalem gorzowianin.com. W sobotę pierwsza osoba stojąca w kolejce czekała na szczepionkę ponad 4,5 godziny.

- Szczepionek wystarczy dla wszystkich chętnych, ponieważ mamy jeszcze dodatkową rezerwę 1000 szczepionek, oprócz tych 2500 które były przeznaczone na trzy dni szczepień – komentował Karol Zieleński, dyrektor biura wojewody lubuskiego. Dodatkowy tysiąc szczepionek na punkt to jednak już ostatnie dawki, które można wykorzystać w tym programie. Możliwe jest, że niektóre z punktów będą czynne krócej, bo skończą im się szczepionki.

- Dzisiaj trafiły do wszystkich 16 punktów mobilnych szczepień szczepionki firmy Johnson and Johnson, po tysiąc dawek na każdy punkt. To są już ostatnie zapasy z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, która nimi dysponuje, ale zainteresowanie jest tak duże, że zdecydowaliśmy się je uruchomić. Na razie więcej szczepionek nie mamy, punkty będą pracowały do ich wyczerpania - zapowiedział Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień, cytowany przez polsatnews.pl.

We Wrocławiu i Poznaniu w sobotę zaszczepiono po tysiąc osób, prawie tyle samo w Toruniu. W Olsztynie zaszczepiono ponad 800 chętnych osób, W Łodzi ok. 600.