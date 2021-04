Koronawirus. Jak często zaszczepieni chorują na COVID? Wyniki badania

Spośród 417 pracowników Rockefeller University, którzy otrzymali dwie dawki szczepionki Pfizer/BioNTech lub Moderna, tylko u dwóch - czyli ok. 0,5 proc. - rozwinął się potem COVID-19 - wynika z badania, którego wyniki opublikowano na łamach "New England Journal of Medicine".

Autorzy badania z Rockefeller University piszą, że do objawowych infekcji u zaszczepionych doprowadziły - w badanej przez nich grupie - dwa warianty koronawirusa SARS-CoV-2 różniące się kilkoma mutacjami od oryginalnego szczepu.

Jeden z pacjentów został zakażony wariantem obejmującym mutację E484K, wykrytą po raz pierwszy w tzw. południowoafrykańskim wariancie koronawirusa (B.1.351). Badacze już wcześniej sygnalizowali, że obecność tej mutacji w wariancie osłabia ochronę przeciwko niemu zapewnianą przez szczepionkę.