USA znów szczepią preparatem Johnson & Johnson

Podawanie szczepionki Johnson & Johnson w USA wstrzymano półtora tygodnia temu po stwierdzeniu sześciu przypadków zakrzepów krwi. Rząd USA polecił zebrać dokładniejsze dane na ten temat i przekazał sprawę ekspertom Centrum Kontroli i Prewencji Chorób. Zidentyfikowali oni 15 przypadków zakrzepów krwi - wszystkie u kobiet poniżej 50 roku życia. Trzy z nich zmarły a siedem trafiło do szpitala.

Eksperci rekomendowali jednak powrót do szczepień preparatem Johnson & Johnson zwracając uwagę, że podano go prawie ośmiu milionom Amerykanów, a to oznacza, że zakrzepy są niezwykle rzadkie a korzyści znacznie przewyższają ryzyko tego rodzaju komplikacji.

W USA przeprowadzono już 220 milionów szczepień. Ponad połowa dorosłych Amerykanów jest już przynajmniej po pierwszej dawce, a ponad 95 proc. z nich otrzymało szczepionki Pfizer lub Moderna.