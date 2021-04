Koronawirus. Szczepionka na COVID dla dzieci? Wkrótce wyniki badań

Sahin w rozmowie ze "Spieglem" stwierdził, że w lipcu powinny być już dostępne wyniki badań szczepionki z udziałem dzieci w wieku 5 do 12 lat, a we wrześniu dla dzieci w wieku 6 miesięcy - 5 lat.

BioNTech i Pfizer zwróciły się już do Federalnej Agencji ds. Leków, aby dokonać zatwierdzenia do awaryjnego zatwierdzenia do użycia ich szczepionki na COVID-19 w grupie nastolatków od 12 do 15 roku życia.

Wkrótce podobny wniosek ma zostać złożony w Europejskiej Agencji ds. Leków (EMA).

Wyniki badań szczepionki w grupie dzieci w wieku 12-15 lat zostały opublikowane w marcu. Badania wykazały, że szczepionka w tej grupie jest bezpieczna i skuteczna.

Dzieci są mniej narażone na ostry przebieg COVID-19 i często przechodzą zakażenie bezobjawowo co - zdaniem ekspertów - stwarza zagrożenie, że będą one źródłem transmisji koronawirusa co zagrozi osiągnięciu tzw. odporności stadnej.