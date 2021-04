Szczepionki AstraZeneca w Wielkiej Brytanii dla osób od 30 lat

Skutki uboczne w przypadku szczepionki AstraZeneca są niezwykle rzadkie, a skuteczność szczepionki została udowodniona. Oznacza to, że korzyści z przyjęcia szczepionki nadal przeważają nad ryzykiem skutków ubocznych. Brytyjska agencja podkreśliła jednak, że ze względu na niższe ryzyko ciężkiego zachorowania na Covid-19 u młodszych osób, korzyść ze szczepionki jest bardziej zrównoważona.

Przegląd skłonił rządową grupę doradczą ds. szczepionek (JCVI, Joint Committee on Vaccination and Immunisation) do zalecenia, aby osobom w wieku od 18 do 29 lat zaproponowano alternatywną szczepionkę, jeśli jest dostępna.

Prawie dwie trzecie przypadków rzadkich zakrzepów obserwowano u kobiet. Osoby, które zmarły, miały od 18 do 79 lat.

Europejska Agencja Leków (EMA) w wydanym w środę komunikacie podkreśliła na wstępie, że w przypadki szczepionki AstraZeneca ogólny stosunek korzyści do ryzyka pozostaje pozytywny. Możliwość wystąpienia działania niepożądanego powinno być wymienione jako bardzo rzadki skutek uboczny.

Dowiedz się więcej: EMA: Możliwy związek między zakrzepami a szczepionką AstraZeneca

„Jednym z prawdopodobnych wyjaśnień dla wyjaśnienia zakrzepów krwi i niskiego poziomu płytek krwi jest odpowiedź immunologiczna, prowadząca do stanu podobnego do tego, który czasami obserwuje się u pacjentów leczonych heparyną” - stwierdziła EMA.

EMA poinformowała, że pracownicy służby zdrowia i osoby, które przyjęły szczepionkę, powinni być świadomi możliwości wystąpienia bardzo rzadkich przypadków zakrzepów krwi połączonych z niskim poziomem płytek krwi w ciągu 2 tygodni od szczepienia.