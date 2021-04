Koronawirus. Jak odczytywać komunikat EMA ws. szczepionki AstraZeneca? Wirusolog tłumaczy

- Szczepionka jest stosowana na ogromną skalę w Wielkiej Brytanii - i są pojedyncze przypadki (incydentów zatorowych - red.) - dodała.

Wirusolog mówiła też o tym, że szczepionkami wektorowymi - których sposób działania jest podobny do szczepionki AstraZeneca - są też szczepionki Sputnik V i Johnson&Johnson.

- Szczepionka Sputnik V też jest oparta na adenowirusie, różnica jest taka, że jest to inny adenowirus, ale zasada jest bardzo podobna - mówiła.

Porównując do siebie szczepionki AstraZeneca, Johnson&Johnson i Sputnik V prof. Bieńkowska-Szewczyk stwierdziła, że "to tak jakbyśmy do tego samego samochodu załadowali ładunek", a samochody te różniłoby to, że są "różnie pomalowane".

Wirusolog mówiła też, że "nie pozbędziemy się wirusa" dopóki nie zostaną zaszczepione dzieci do lat 16, które - w innym przypadku - będą rezerwuarem wirusa.