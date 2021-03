Koronawirus. COVID może stać się dla niektórych chorobą przewlekłą?

- Obawiam się, że niektóre osoby, u których te skutki (COVID-19 - red.) utrzymują się już trzy lub cztery miesiące, mogą nie znajdować się na drodze do tego, by poczuć się lepiej w ciągu najbliższych kilku miesięcy, to może być coś, co stanie się chorobą przewlekłą - powiedział Collins w rozmowie z NBC.

- To okrutne - dodał stwierdzając, że to kolejny skutek COVID-19, którego dotychczas nie zakładaliśmy.

Dyrektor NIH zapowiedział jednocześnie, że problem ten nie będzie zignorowany.