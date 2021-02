Koronawirus w Polsce. Czy grozi nam trzecia fala? Prof. Horban ostrzega

- Gdyby tego typu zachowania nadal byłyby powszechne, to możemy machnąć ręką na nasz prawie roczny wysiłek, żeby ochronić ludzi przed śmiercią i rozwojem epidemii – stwierdził epidemiolog.

Dzień wcześniej minister zdrowia Adam Niedzielski mówił, że tzw. brytyjski wariant koronawirusa (B.1.1.7) jest obecnie odpowiedzialny za ok. 5 proc. nowych zakażeń w Polsce.

- Jesteśmy na najlepszej drodze, żeby ta trzecia fala do nas zawitała - ostrzegł prof. Horban. Jego zdaniem w najgorszym wypadku za dwa tygodnie Polska będzie notować dobowe liczby zakażeń podobne do tych obserwowanych obecnie w Czechach.

- Jeżeli mamy wirus, który łatwiej się przenosi a z drugiej strony pozwalamy swoim zachowaniem na przenoszenie się wirusa, to mamy wzrost zachorowań. To jest to, czego się obawialiśmy – przyznał.

Jednocześnie prof. Horban stwierdził, że jeśli potwierdzą się informacje o rosnącej transmisji brytyjskiego wariantu koronawirusa w Polsce to "można zapomnieć o dalszym rozmrażaniu gospodarki".