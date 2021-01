Sąd w Brukseli: Obowiązkowe maski niezgodne z konstytucją

Sprawy rozpatrywane przez sąd policyjny ograniczają się do drobnych zarzutów, w tym wykroczeń drogowych. W piątek sąd rozpatrywał sprawę mężczyzny, który został oskarżony o brak maseczki na twarzy, gdy przebywał w miejscu publicznym.

Sędzia uznał, że obowiązek ten narusza konstytucyjne prawo do swobodnego przemieszczania się. Zgodnie z wyrokiem, prawo to może zostać ograniczone jedynie na podstawie ustawy uchwalonej przez parlament, a nie na podstawie rozporządzenia ministra, jak ma to miejsce w przypadku rozporządzeń w sprawie Covid-19.

W Belgii dzieje się tak od początku pandemii. Rząd uchwala przepisy z upoważnienia króla, ale bez uzyskania zgody parlamentu.