Koronawirus. Czy chińska szczepionka chroni przed wariantami koronawirusa?

Yang Xiaoming w rozmowie z agencją Xinhua zadeklarował, że szczepionka Sinopharm jest skuteczna przeciwko wariantom koronawirusa po tym, jak takie same deklaracje złożyli przedstawiciele koncernów Pfizer i Moderna.

Przewodniczący Chińskiej Narodowej Grupy Biotechnologicznej zapewnił też, że szczepionka jest bezpieczna.

- Biolodzy w Chinach mówią, że pracujemy nad szczepionkami, które podamy naszym rodzinom. To jest nasz cel i to pokazuje nasze zaufanie (do szczepionek) - stwierdził.

W Chinach na COVID-19 zostało już zaszczepionych ok. 15 mln osób.